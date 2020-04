Royaume-Uni : Keir Starmer succède à Jeremy Corbyn à la tête de l'opposition travailliste

Centriste et europhile, perçu comme habile mais peu charismatique, Keir Starmer enterre l'ère Jeremy Corbyn. Samedi 4 avril, cet ancien avocat de 57 ans spécialisé dans la défense des droits de l'homme et responsable depuis trois ans du Brexit au sein du "Labour", a été élu à la tête du parti par ses quelque 600 000 membres, à l'occasion d'un scrutin qui s'est tenu par courrier ou en ligne.

A la tête d'un parti affaibli et divisé après le cinglant revers subi par Jeremy Corbyn aux législatives de décembre face au Premier ministre conservateur Boris Johnson, Keir Starmer doit relever un défi de taille : remettre la principale formation d'opposition sur les rails en pleine crise du coronavirus.

