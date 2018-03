Royaume-Uni : il la demande en mariage... au Parlement britannique

L'assistante parlementaire a répondu "oui".

Le lieu n'est pas des plus romantiques. Et pourtant, c'est bien au Parlement, dans la Chambre des communes britannique, que Matthew Reville a demandé la main de Rachel Evans, assistante parlementaire, comme le raconte Mashable. "Motion proposée sur le sol de la Chambre", a écrit le fonctionnaire sur Twitter, jeudi 15 mars, accompagnant ces quelques mots d'une vidéo de sa demande.

Motion proposed on the floor of the House... @Rachel_L_Evans pic.twitter.com/pggDPmUMCi — Matthew Reville (@MatthewReville) 15 mars 2018

Sa question a été accueillie d'un "oui" et d'applaudissements au sein du Parlement. Rachel Evans a ensuite été félicitée sur le réseau social, notamment par une membre du Parlement. "Félicitations. Ça doit être la meilleure des propositions faites dans cette chambre depuis plusieurs années", a écrit Debbie Abrahams. Ce à quoi la principale intéressée a répondu : "Merci. Je pensais y être pour faire visiter le Parlement à un collègue de Matt... Mais le collègue était en fait là pour filmer !"

Dear @Rachel_L_Evans congratulations!! Must be the best proposal on the floor of the House for many years!! Xx https://t.co/hD36g6p2IK — Debbie Abrahams MP (@Debbie_abrahams) 15 mars 2018

Thanks Debbie :) I thought I was there to give Matt's colleague a Parliament tour... Turns out the colleague was there to film it! — Rachel Evans (@Rachel_L_Evans) 15 mars 2018

Ce n'est pas la première fois que ça arrive, selon Mashable. En fin d'année 2017 dans la Chambre des représentants australienne, "le député conservateur Tim Wilson s'était adressé à son fiancé depuis neuf ans : 'Ryan Patrick Bolger, veux-tu m’épouser ?'", relate le site, ajoutant un autre exemple qui s'est déroulé le 14 février au Québec.