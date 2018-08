Royaume-uni : il en appelle aux internautes pour retrouver qui sont les personnes sur ces photos anciennes

L'histoire commence dans un vide-grenier au Royaume-Uni. Greg Pack, un septuagénaire qui vit à Canvey Island, une petite île à l'ouest de Londres, y achète pour 4£ (un peu plus de 4 euros) une vieille boîte remplie de plaques photographiques en verre. De retour chez lui, ce passionné de vieux objets éclaire les plaques et distingue des visages en négatifs sur les plaques.

Avec son smartphone, il les prend en photo et inverse les couleurs sur ordinateur. Il dispose désormais de clichés, sur lesquels on voit des enfants et des jeunes femmes photographiée devant une maison. "J'ai réalisé que je regardais des photos que personne n'avaient vu depuis probablement 100 ans", a expliqué Greg Pack à la BBC (en anglais).

Pour tenter de dater ces photos et d'identifier les personnes qui y figurent, le fils de Greg Pack a posté ces photos sur Twitter, avec le négatif original. "Pour moi, c'était surtout amusant que mon père ait découvert ces images et les ait ensuite corrigées sur Photoshop, mais lui a eu un sentiment incroyable de remonter le temps", a expliqué ce dernier au Parisien.

Le fils de Greg Pack a aussi posté une liste de lieux qui figure sur la boîte pouvant aider dans les recherches. On y retrouve notamment Honfleur et l'abbaye de Bonneval, en Normandie.

Here is the list that was pasted into the lid of the box. All in English but with some French place names mentioned, we think. Could have been holiday photographs? Presumably a reasonably well-off family if so? Would love to find out more about them. Or even just date them. pic.twitter.com/sQzw4RhHtH