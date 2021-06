Royaume-Uni : éviter à tout prix le rebond de contaminations au Covid-19

Au stade de Twickenham (Royaume-Uni) se pressait, mardi 1er juin, une foule digne des grands matchs. Pas de rugby ni de concert cette fois, mais 15 000 Londoniens qui attendent pour se faire vacciner. Une opération éclair, ouverte à tous, pour accélérer la campagne. "On essaie de répondre à la recrudescence des cas de Covid que nous voyons ici (...) le quartier connaît une remontée des contaminations, on doit vacciner le plus de gens et aussi vite que possible", explique Pippa Nightingale, cheffe infirmière.

La menace du variant indien

Dans la banlieue de Manchester, l'armée a été réquisitionnée pour faire du porte-à-porte. Les militaires testent à domicile, et incitent à se faire vacciner. Si le Royaume-Uni a fait figure de bon élève dans la campagne de vaccination, moins de la moitié de la population a reçu les deux doses, pourtant indispensables pour espérer se protéger du variant indien. Hélas, 4 300 cas ont été enregistrés le premier juin, ce qui n'était pas arrivé depuis un mois.