Royaume-Uni : des vaccinations anti-covid dès la semaine prochaine

Le vaccin contre le coronavirus pourrait être disponible dès la semaine prochaine au Royaume-Uni. C’est ce que promet le pays, qui vient d’approuver l’utilisation du vaccin de Pfizer et BioNTech. Le journaliste Matthieu Boisseau était en direct de Londres pour le 12/13. "Dans un premier temps, ce vaccin ne sera pas disponible pour l’ensemble de la population. Ce sont les soignants et les résidents des maisons de retraite qui seront vaccinés", a-t-il rapporté.

Une victoire politique

"Le gouvernement britannique a reçu le feu vert des autorités de santé, mais ce qu’il faut bien comprendre c’est qu’avant même cette autorisation, la campagne de vaccination se préparait déjà sur le terrain : des complexes sportifs, des centres de loisirs vont ainsi être réquisitionnés et transformés en centres de vaccination à grande échelle avec le renfort de l’armée", a rajouté Matthieu Boisseau. De plus, "c’est une victoire politique aussi pour le Premier ministre, car si le Royaume-Uni a pu valider aussi vite ce vaccin, c’est aussi parce que depuis le Brexit, il n’est plus soumis au calendrier des instances sanitaires européennes. Son gouvernement n’a pas manqué de le souligner".

