Royaume-Uni : des grèves historiques dans plusieurs secteurs d'activité

Felixstowe, le plus grand port de fret d'Angleterre, est à son tour paralysé, lundi 22 août. Les mouvements de contestation se propagent dans le pays. Transport public, postiers, éboueurs, enseignants, soignants... Tous réclament de meilleurs salaires, car en un an, l'inflation a atteint 10,1% en juillet. Un record en 40 ans. Elle pourrait même dépasser les 13% en octobre.

Des restrictions alimentaires probables

"Pour la première fois depuis les années 50, les Britanniques risquent d'être confrontés à des restrictions alimentaires ou encore à des coupures d'électricité et à des pénuries de chauffage, qui seraient dommageables à la santé des plus démunis", explique Sophie Loussouarn, journaliste et conférencière spécialiste du Royaume-Uni. Ces inquiétudes sont partagées par le secteur médical, qui lance un appel au gouvernement pour éviter une nouvelle crise sanitaire. Le pays doit aussi faire face à une crise politique depuis l'annonce de la démission du Premier ministre, Boris Johnson. Son successeur ne sera élu que le 5 septembre.