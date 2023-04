Royaume -Uni : des compteurs électriques prépayés installés de force

Au Royaume-Uni, pour éviter tout impayé, des fournisseurs d’énergies en sont venus à installer de force des compteurs prépayés chez leurs clients qui avaient du retard dans le règlement de leur facture, avec parfois, des comportements inappropriés.

Pour les fournisseurs d’énergie, le compteur d’électricité ou de gaz prépayé est l’arme idéale pour s’assurer de ne pas avoir d’imprévu une fois que le client devra passer à la caisse, au Royaume-Uni. Le client doit charger du crédit avant de pouvoir consommer. Cet hiver, au moindre retard de paiement, les fournisseurs ont forcé leurs installations dans des centaines de milliers de foyers, entrant parfois de force. “Quand j’ai réalisé comment ils étaient entrés chez moi, je me suis sentie complètement impuissante”, dit une femme qui a vu des agents pénétrer dans son logement par la fenêtre.

L’installation de force stoppée, pour un temps

Ces pratiques, autorisées par des magistrats, provoquent un scandale, notamment depuis qu’un média britannique a mis en lumière les habitudes de l’un des principaux fournisseurs. Un homme filmé confie qu'entrer par effraction est son moment préféré, quand bien même il tomberait sur des personnes vulnérables. “Si on arrivait chez quelqu’un et que l’on s'interrogeait sur l’état de vulnérabilité de la personne, j’appelais le bureau parce que c’était la marche à suivre, mais à chaque fois on me faisait patienter deux minutes au téléphone”, explique un agent. Au bout de ce temps, on lui disait de tout de même entrer. Face au scandale, le fournisseur a dit cesser l'installation forcée de ses compteurs, jusqu’à l’adoption d’un nouveau code de conduite.