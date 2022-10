Royaume-Uni : comment Rishi Sunak compte-t-il sortir le pays de la crise ?

Le nouveau Premier ministre du Royaume-Uni, Rishi Sunak, compte redresser la barre en "faisant l’inverse de sa prédécesseure, Liz Truss", souligne la journaliste Diane Schlienger, en direct de Londres (Royaume-Uni), lundi 24 octobre. "Il promet la stabilité, l’unité et d’essayer de rétablir l’économie", rapporte-t-elle. "Et pour cela, il va avoir du pain sur la planche", ajoute la journaliste. L’économie britannique est au plus bas avec, notamment, plus de 10% d’inflation.

"Le Royaume-Uni semble se tourner vers une période d’austérité"

Rishi Sunak ne promet pas que des jours meilleurs, prévoyant des choix difficiles et des mesures difficiles. "Le Royaume-Uni semble se tourner vers une période d’austérité, mais depuis l’annonce de sa nomination, les marchés semblent plutôt rassurés, eux qui avaient été affolés par les tentatives de réforme de Liz Truss", explique la journaliste. Il aura la lourde tâche de redorer l’image du Parti conservateur et de rester en place, il est le troisième chef de gouvernement en deux mois.