Royaume-Uni : Boris Johnson veut gouverner jusqu’à la nomination de son successeur

La presse britannique revient en détail sur la chute vertigineuse de Boris Johnson, vendredi 8 juillet. "La chute", titre le quotidien I. Élu avec une majorité record en 2019, Boris Johnson est chassé du pouvoir trois ans plus tard par sa propre majorité. La série de scandales liés à des fêtes illégales en pleine période de Covid à Downing Street aura précipité sa fin. "C’est (presque) fini", précise The Guardian. Boris Johnson veut rester en poste jusqu’à l’automne, le temps que le Parti conservateur élise un successeur.

Paralysie politique

Est-ce bien raisonnable dans ces conditions ? The Daily Telegraph, proche du Parti conservateur, cite de nombreux responsables qui souhaitent que Boris Johnson parte au plus vite parce que le Royaume-Uni est dans un état de paralysie. Ce matin, les seuls journaux à soutenir Boris Johnson sont les tabloïds, comme The Sun, explique le journaliste de France Télévisions, Matthieu Boisseau.