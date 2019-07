Royaume-Uni : Boris Johnson s'apprête à prendre les rênes du pays

Sauf énorme surprise, Boris Johnson va devenir le nouveau locataire du 10 Downing Street. Les 160 000 membres du Parti conservateur ont voté et ont désigné leur chef, qui deviendra Premier ministre. Les résultats seront connus officiellement en fin de matinée, mais déjà, Boris Johnson fait figure d'ultra-favori face à Jeremy Hunt, l'actuel ministre des Affaires étrangères. Boris Johnson est un excentrique connu pour ses frasques et provocations. Il devrait donc succéder à Theresa May qui a laissé un dossier majeur : le Brexit.

Des démissions à venir ?

Dans trois mois, le 31 octobre prochain, le Royaume-Uni doit quitter l'Union européenne et Boris Johnson est bien décidé à le faire coûte que coûte, même sans accord avec l'Europe. Plusieurs ministres, des poids lourds du gouvernement, ont déjà annoncé qu'ils allaient démissionner en cas d'élection de Boris Johnson, explique le journaliste de France 2 Clément Le Goff.

