Royaume-Uni : Boris Johnson, cas contact au variant Delta, contraint de s'isoler

Boris Johnson est cas contact au variant Delta du Covid-19. "Boris Johnson, cas contact, est contraint de s'isoler dans sa résidence de Chequers (Royaume-Uni) où il passait le week-end", rapporte dimanche 18 juillet le journaliste Valery Lerouge, en direct de Londres (Royaume-Uni). Son ministre des Finances, est lui aussi concerné. "Tous les deux ont rencontré le ministre de la Santé, testé positif au Covid hier, malgré une double vaccination."

Fin des restrictions sanitaires

"Ça ne pouvait pas plus mal tomber pour le gouvernement britannique, qui met un point d'honneur à lever les dernières restrictions demain, et ce malgré le nombre de contaminations qui explose, + 48 000 encore aujourd'hui, et ce malgré l'avis contraire des scientifiques également", ajoute le journaliste. Lundi 19 juillet, le masque obligatoire prendra fin au Royaume-Uni, et les discothèques et salle de concerts rouvriront, sans limite de jauge ni pass sanitaire.