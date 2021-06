Royaume-Uni : à la découverte de l'un des plus vieux marchés de fleurs à Londres

M. Burgot, L. Soudre, C. Duval, J. Ezvan, N. Boothby

En activité depuis 150 ans, le marché aux fleurs de Colombia Road fait partie des plus anciens de Londres (Royaume-Uni). Un véritable coin de paradis pour les amoureux de bouquets.

En semaine, Colombia Road, à Londres (Royaume-Uni) est une rue paisible. Le dimanche, elle se mue en une véritable jungle urbaine. C'est ici que se tient, depuis 150 ans, un marché aux fleurs bien connu des Londoniens et de quelques touristes.

Les marchands se chargent de l'ambiance, généralement animée. "C'est la dernière offre !", peut-on entendre sur un stand. Ou bien encore : "Je vous les laisse pour 6 €. Tout doit partir !".

Des badauds sous le charme

Les amateurs de fleurs repartent les bras chargés de fleurs. "C'est hyper enivrant, ça sent super bon. C'est hyper compliqué de repartir sans bouquet", confie une Française. "Je suis à vélo, je me demande comment je vais rentrer à la maison", explique une cliente ravie de ses achats. Certains fréquentent le marché depuis plusieurs décennies. Alice Crump vendait déjà des fleurs ici avec ses parents lorsqu'elle avait 12 ans. Rosario Rospo, présent sur le marché depuis 50 ans, est toujours aussi enthousiaste : "Les gens sont gentils, on rencontre beaucoup de clients. Ça transcende les générations."