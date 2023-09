Transition, "clin d'œil" et "relation chaleureuse"... Ces symboles autour de la visite du roi Charles III en France

Le roi Charles III et la reine Camilla seront en visite d'Etat en France du 20 au 22 septembre.

Une visite placée sous le signe de la transition. Charles III doit entamer mercredi 20 septembre en France une visite d'Etat de trois jours, six mois après avoir dû reporter sa venue en plein mouvement contre la réforme des retraites. Pour ce qui devait être sa première visite officielle à l'étranger en tant que roi, le programme du monarque britannique de 74 ans et de la reine Camilla, 76 ans, est placé sous le signe d'engagements et rencontres avec des acteurs de la société civile française. Et elle sera avant tout ponctuée de symboles.

Le premier sera sans nul doute celui de la transition, d'abord, avec la figure d'Elizabeth II. Dans l'ombre de cette reine très francophile, Charles III se placera dans les pas de sa mère, avec le dîner d'Etat, mercredi soir, dans la galerie des Glaces du château de Versailles. Le lieu a accueilli Elizabeth II en 1972, lors de sa deuxième visite d'Etat en France. "Un clin d'œil apprécié par le roi", selon l'Élysée. Tout comme la visite du marché aux fleurs, qui porte le nom de la souveraine, dans le centre de Paris.

Ecologie et diplomatie

Autre symbole : la transition écologique. Charles III affiche depuis longtemps son intérêt pour le climat. Jeudi après-midi, au Muséum national d'Histoire naturelle, il rencontrera, en compagnie d'Emmanuel Macron, des entrepreneurs et des créateurs spécialisés dans le développement durable.

Transition politique, enfin : cette visite coïncide avec le réchauffement des relations entre Paris et Londres, explique l'Élysée. Si en tant que chef d'Etat d'une monarchie constitutionnelle, le roi britannique doit observer une stricte réserve, la politique n'est jamais absente de ces visites d'Etat et le voyage de Charles III ne fait pas exception, confirmant les gestes d'ouverture et d'apaisement récents du gouvernement britannique. Charles III et Emmanuel Macron se sont déjà rencontrés, notamment lors du couronnement du roi le 6 mai dernier, et entretiennent "une relation chaleureuse", dit-on dans leur entourage. Après les années tendues sous le gouvernement de Boris Johnson, les deux chefs d'Etat descendront ensemble les Champs-Elysées, à quelques mois du 120ème anniversaire de l'Entente cordiale. Charles III doit ainsi prononcer un discours devant les parlementaires au Sénat, durant lequel il devrait s'exprimer en partie en français, comme en mars dernier où il avait parlé en allemand devant le Bundestag à Berlin lors d'un déplacement qui devait suivre celui initialement prévu à Paris.

Charles et Camilla se rendront ensuite à Bordeaux, qui fut un temps sous le contrôle du roi d'Angleterre Henri II, et où résident aujourd'hui 39 000 Britanniques. Ils doivent visiter un vignoble et rencontrer des pompiers ayant pris part à la lutte contre les incendies qui avaient ravagé le département des Landes l'an dernier.