Londres : un homme arrêté devant le palais de Buckingham

À trois jours du couronnement de Charles III, la pression monte. La sécurité sera un enjeu majeur de la cérémonie. Le soir du mardi 2 mai, un incident s’est produit à proximité du palais de Buckingham, comme le relate la journaliste Maelys Septembre qui s’est rendue à Londres.

Le mardi 2 mai, aux alentours de 19h, un homme suspecté d’être armé a été arrêté devant le palais de Buckingham, à Londres, "après avoir jeté des cartouches de fusil suspectes dans l’enceinte du palais", décrit la journaliste Maelys Septembre. "La police parle d’un événement isolé et décrit l’homme comme instable, mais cela remet en lumière l’important dispositif de sécurité", prévu pour le couronnement de Charles III, le 6 mai.

Un dispositif de sécurité très important

En effet, le dispositif est "l’un des plus importants de ces dernières années, avec des milliers de policiers, certains en civil, des chiens renifleurs, des snipers sur les toits", précise Maelys Septembre. "Le dispositif a déjà été testé hier soir et cette nuit à l’occasion de répétitions nocturnes dans les rues de Londres, la foule s’était massées pour voir les troupes et le carrosse", poursuit-elle. Une foule moins importante que les 1,2 millions de personnes attendues à Londres pour assister au couronnement.