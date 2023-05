Elizabeth II : retour sur un sacre historique

Le couronnement de Charles III va certes coûter moins cher, mais pas facile de se démarquer de sa mère, la reine Elizabeth II. En 1953, la cérémonie avait duré plus de 3 heures, devant 8 000 invités. Pour la première fois de l’histoire, elle avait été diffusée dans le monde entier.

Un générique de cinéma. Un carrosse doré de conte de fée. Ce 2 juin 1953, le film de la vie d’Elizabeth II commence devant 3 millions de Britanniques, et 277 millions de spectateurs à travers le monde. Un moment inoubliable, 62 ans après, pour ceux comme Stella de Rosnay, qui y ont assisté. "C’était un moment d’histoire, on était très, très conscient de ça. Il y avait un monde fou", se souvient-elle. Drapée dans son manteau d’hermine, Elizabeth entre en majesté dans l’abbaye de Westminster. Le rituel est immuable depuis des siècles.

Une tenue d’apparat contre une robe de lin

La reine de 27 ans est d’abord solennellement présentée au peuple. Dans la tribune officielle, son fils, le prince Charles, 4 ans, celui qui lui succédera, trouve le temps un peu long. Il n'a pas fini d'attendre. Puis Elizabeth prête serment. Vient le point d’orgue de la cérémonie. Elle échange sa tenue d’apparat contre une simple robe de lin, symbole de pureté, pour recevoir l’onction, qui fait d’elle l’unique représentante de Dieu en Angleterre. Un moment intime qu’elle n’a pas souhaité filmer. La voici sacrée et couronnée. "God save the queen", entonne l’assemblée, le premier officiel d’une très longue série. Sur le trône de Saint-Édouard, vieux de plus de 600 ans, la souveraine brandit les sceptres royaux.