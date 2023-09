Direct Visite de Charles III en France : le roi d'Angleterre attendu à Bordeaux pour parler écologie

Dernier jour. Le roi d'Angleterre Charles III est attendu vendredi 22 septembre à Bordeaux pour la fin de sa visite en France. En Nouvelle-Aquitaine, le souverain va parler écologie avec le maire écologiste de la ville, Pierre Hurmic avant de visiter une forêt expérimentale et un vignoble bio. Jeudi, devant des parlementaires au Sénat, il avait proposé une nouvelle "Entente" franco-britannique sur le climat et la biodiversité. Suivez notre direct.

Des "liens historiques". La Nouvelle-Aquitaine reste la terre d'élection d'un quart des Britanniques résidant en France, selon l'Institut national de la statistique et des études économiques (Insee). "Il y a des liens historiques entre notre ville et la Grande-Bretagne", a rappelé jeudi Pierre Hurmic, le maire écologiste de Bordeaux.

Une visite placée sous le signe de l'écologie. Mais plus que les liens entre la ville bordelaise et le Royaume-Uni, Pierre Hurmic voit "une reconnaissance de la façon dont la ville de Bordeaux répond, depuis plusieurs années, aux enjeux écologiques et climatiques qui intéressent particulièrement le roi Charles III", a assuré Pierre Hurmic. Lors de sa visite, Charles III va découvrir une forêt expérimentale à Floirac. Avant de repartir vers le Royaume-Uni, le couple royal sera réuni pour une dernière étape au Château Smith Haut Lafitte, domaine viticole de 87 hectares converti à la biodynamie.

Une "Entente pour la durabilité". Face aux parlementaires au Sénat jeudi, le roi Charles III a proposé que France et Royaume-Uni s'engagent autour d'une "Entente pour la durabilité" afin de répondre "plus efficacement" à "l'urgence mondiale en matière de climat et de biodiversité".

Des scientifiques de l'université de Bordeaux et de l'Inrae --Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement-- y étudient depuis 2020 la réponse des forêts aux changements environnementaux. Ils s'intéressent particulièrement à leur adaptation à la sécheresse dans une région encore marquée par les gigantesques incendies de l'été 2022.

Fondé au XIVe siècle et portant le nom d'un ancien propriétaire écossais, George Smith, sa réussite tranche avec le marasme dans lequel est plongé le plus grand vignoble AOC de France --110.000 hectares cultivés-- qui souffre d'une grave crise de surproduction.

Si les instances locales s'enorgueillissent que le département soit devenu le plus bio de France en matière de viticulture, avec près d'un quart de ses surfaces converties, des associations critiquent toujours l'usage massif de pesticides, dont le département est le premier acheteur national, selon Générations futures.