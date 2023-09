Dîner au château de Versailles avec Charles III : "C’était absolument incroyable, même féérique", décrit Florian Grill, président de la Fédération française de rugby

Invité à dîner au château de Versailles en présence du roi Charles III, le président de la Fédération française de rugby, Florian Grill, était émerveillé. "C'était important de matérialiser cette reconnaissance et le rôle éducatif du rugby", estime-t-il.

Le dîner royal pour la venue de Charles III, "c’était absolument incroyable, même féérique", décrit Florian Grill, président de la Fédération française de rugby (FFR), invité de la matinale de France Bleu Paris jeudi 21 septembre. Il a participé au dîner royal au château de Versailles, mercredi 20 septembre, où 160 invités étaient conviés. "C’était un moment solennel important, mais après pendant le dîner, les plats étaient absolument délicieux, les vins également et les gens se sont rapidement détendus", sourit le président de la FFR.

"Remercier les Anglais pour avoir inventé le rugby"

Florian Grill était convié au dîner en pleine Coupe du monde de rugby. "Dans les discours du président de la République et du roi d’Angleterre, l’un et l’autre ont parlé un petit peu de rugby et j’en étais très heureux. C’était important aussi de remercier les Anglais pour avoir inventé le rugby il y a 200 ans. C’était important de matérialiser cette reconnaissance et le rôle éducatif du rugby", se réjouit le président de la FFR, encore émerveillé par le dîner.

"J’avais les yeux qui brillaient, moi je suis un bénévole du rugby, j’ai été élu il y a trois mois, j’ai été dirigeant à l’école de rugby en cadet, en junior, président de club, et puis j’arrive pour un dîner d’État à Versailles, avec le roi d’Angleterre, forcément j’ai les yeux qui brillent." Florian Grill, président de la Fédération française de rugby à France Bleu Paris

Florian Grill n’a toutefois pas oublié sa fonction : "En même temps, j’étais concentré sur ma mission, j’essaie de faire entendre que le rugby a un rôle éducatif et citoyen, et pas seulement un rôle sportif. Chaque fois que j’ai l’occasion de rencontrer des politiques, je suis là pour expliquer le rôle du rugby dans la société."

Le président de la FFR n’a pas pu parler rugby avec le roi Charles III, mais il a pu discuter "avec l’ambassadrice d’Angleterre et un membre du Parlement qui lui-même avait été rugbyman. Les peuples se réunissent aussi grâce au rugby, et le rugby français est un moyen comme un autre de rassembler les Nations", rappelle-t-il.