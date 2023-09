Dîner au château de Versailles avec Charles III : "C'est vraiment un truc qu'on voit une fois dans sa vie", témoigne Yann Arthus-Bertrand

Le photographe Yann Arthus-Bertrand, invité au dîner au château de Versailles avec le roi Charles III, revient sur un moment "extraordinaire" et "une nourriture invraisemblable".

"C'est vraiment un truc qu'on voit une fois dans sa vie", s'est réjoui jeudi 21 septembre sur franceinfo le photographe et réalisateur Yann Arthus-Bertrand, alors qu'il faisait partie des 150 personnalités invitées au dîner d'État dans la galerie des Glaces du château de Versailles mercredi 20 septembre pour la venue de Charles III. "Il faut profiter de ça. C'est vraiment un truc qu'on voit une fois dans sa vie. La nourriture était invraisemblable ! C'était quand même extrêmement chaleureux", a-t-il témoigné.

"C'était extraordinaire"

Le président de la Fondation GoodPlanet s'est dit "vraiment content" d'être parmi les heureux élus. Il a pu revoir le souverain. "J'ai des relations très particulières avec le roi que je connais depuis une vingtaine d'années. On se voit une fois par an", a-t-il indiqué. Les deux hommes ont en commun leur engagement pour l'écologie : "Il m'a pris les deux mains et m'a dit : 'J'ai vraiment insisté pour que vous soyez là ce soir'", a-t-il raconté. Yann Arthus-Bertrand décrit Charles III comme un être "très chaleureux et très tactile".

Toujours son appareil photo en poche, le photographe a pu immortaliser cet instant unique dans un environnement exceptionnel. "Le décor est inouï. Quand tu regardes dehors, on voit un jet d'eau éclairé avec un ciel inouï. C'était extraordinaire", s'est-il émerveillé, en confiant une photo de l'évènement à franceinfo.

150 personnalités ont dîné au château de Versailles, mercredi 20 septembre, en compagnie du roi Charles III d'Angleterre. (YANN-ARTHUS BERTRAND / RADIO FRANCE)

Il n'en revient toujours pas d'avoir croisé l'acteur Hugues Grant et le chanteur des Rolling Stones. "J'ai parlé à Mick Jagger. Je parle d'écologie et d'environnement. Il me dit appelez-moi et il me donne son email pour ma fondation", a-t-il raconté encore un peu étonné.

Yann Arthus-Bertrand a toutefois un regret. "Ça manquait de vrais Français ! Pourquoi il n'y a pas un facteur ? Pourquoi il n'y a pas un boulanger ? Pourquoi il n'y a pas les Français de la rue invités chaque fois dans ce genre d'endroit pour profiter de ça ?", s'est-il interrogé.