Dîner à Versailles, discours au Sénat, rencontre à Saint-Denis... On vous détaille le programme de la visite de Charles III

Le couple royal entame mercredi une visite d'Etat de trois jours en France, six mois après avoir dû reporter sa venue en raison de la mobilisation contre la réforme des retraites.

Tapis rouge pour le couple royal britannique. Le roi Charles III et la reine Camilla sont attendus en France à partir du mercredi 20 septembre pour une visite d'Etat de trois jours. Six mois après avoir dû reporter leur venue en raison de la mobilisation contre la réforme des retraites, le couple royal britannique va descendre les Champs-Elysées et dîner à Versailles avec Emmanuel Macron et Brigitte Macron. Charles et Camilla doivent également rencontrer des membres de la société civile, dont des pompiers ayant participé à la lutte contre les incendies dans les Landes en juillet 2022.

Des deux côtés de la Manche, cette visite est placée sous le signe de la célébration des liens anciens entre les deux pays, au moment où leurs dirigeants s'efforcent d'apaiser les tensions héritées du Brexit. Voici le programme de la visite du roi britannique en France.

Une cérémonie sous l'Arc de Triomphe

Le couple royal britannique sera accueilli mercredi en début d'après-midi par la Première ministre Elisabeth Borne sur le tarmac de l'aéroport de Paris-Orly. Direction l'Arc de Triomphe : Charles III et Camilla y retrouveront Emmanuel et Brigitte Macron, aux côtés desquels ils raviveront la flamme du soldat inconnu lors d'une cérémonie.

Un passage en revue des troupes sera effectué et une gerbe sera déposée. Une minute de silence sera observée, puis la Garde républicaine jouera God Save The King, l'hymne britannique, et La Marseillaise. Les chefs d'Etat descendront ensuite les Champs-Elysées puis Emmanuel Macron s'entretiendra avec Charles III à l'Elysée.

Un dîner au Château de Versailles

Mercredi soir, Charles III et la reine Camilla seront accueillis à Versailles pour un dîner d'Etat. Le repas sera donné dans la galerie des Glaces, le lieu le plus emblématique du château, destiné à l'origine à célébrer la toute puissance de Louis XIV et à éblouir ses visiteurs. Entre 150 et 180 invités sont conviés à ce dîner.

Le choix de Versailles répond avant tout à une volonté de "faire rayonner la France" à travers un de ses sites les plus prestigieux et à un souhait de Charles III, "sensible à l'idée de marcher dans les pas de sa mère", avance l'Elysée auprès de l'AFP. Elizabeth II a en effet été le chef d'Etat étranger le plus reçu à Versailles, avec trois visites : en 1948 (alors princesse héritière), en 1957 et en 1972.

Un discours devant le Parlement

Jeudi, Charles III prononcera un discours devant les parlementaires réunis au Sénat, durant lequel il devrait s'exprimer en partie en français, comme en mars dernier où il avait parlé en allemand devant le Bundestag à Berlin. Jeudi après-midi, le couple royal se rendra sur le parvis de Notre-Dame de Paris et devrait échanger avec les représentants de l'équipe de restauration de la cathédrale.

Une rencontre à Saint-Denis

Les deux chefs d'Etat mettront aussi en avant certains sujets comme la promotion de la lecture ou l'entrepreneuriat des jeunes. Une rencontre est ainsi prévue avec des associations locales et des personnalités du sport à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis), l'un des lieux majeurs des Jeux olympiques de Paris 2024. La reine Camilla et Brigitte Macron lanceront par ailleurs un nouveau prix littéraire franco-britannique depuis la Bibliothèque nationale de France, précise un communiqué de Buckingham Palace.

Un déplacement à Bordeaux

Charles et Camilla se rendront ensuite à Bordeaux, qui fut jadis sous le contrôle du roi d'Angleterre Henri II, et où résident aujourd'hui 39 000 Britanniques. Ils doivent visiter un vignoble et rencontrer des pompiers ayant pris part à la lutte contre les incendies qui avaient ravagé le département des Landes l'an dernier. Ils doivent se rendre à la forêt expérimentale de Floirac (Gironde), un projet destiné à étudier les effets du changement climatique, précise le journal Sud Ouest.