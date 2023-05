Couronnement du roi Charles III : la population britannique s’impatiente

Le couronnement du roi Charles III, samedi 6 mai, se rapproche. Des centaines de Britanniques ont déjà planté leur tente sur la place The Mall, menant au palais de Buckingham. À deux jours de l’événement historique, tout le pays se prépare.

Dans les rues de Londres (Royaume-Uni), difficile de ne pas remarquer le couple royal à deux jours du couronnement de Charles III, samedi 6 mai. Dans les vitrines, la ville revêt ses plus belles décorations pour le couronnement. Avec l’approche des festivités, les premières street parties, ou fêtes de rues, voient le jour. Une institution à laquelle se joigne parfois des touristes.

Des premières tentes déjà plantées sur le Mall

Autre tradition incontrôlable des événements royaux : l’installation de campements aux abords du Mall, célèbre avenue qui mène au palais de Buckingham. Une habitude pour les plus fervents admirateurs de la monarchie, venus aux premières loges. "Je l’ai vu grandir, se marier, avoir des enfants, et maintenant, il arrive au sommet, là où il doit être", s’enthousiasme une fan. Aux sacs de couchage, certains préfèrent les luxueux hôtels. Les chambres de l’hôtel Dorchester, à Londres, affichent complètes depuis plus de deux mois. Le couronnement devrait générer plus d'1,5 milliard d’euros de retombées économiques pour le pays.