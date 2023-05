Couronnement de Charles III :  une préparation millimétrée

Le couronnement de Charles III, mêlé de tradition et de modernité, a été très minutieusement préparé. Les détails de la programmation avec Ambroise Bouleis, correspondant pour France Télévisions à Londres.

La préparation de la cérémonie de couronnement du roi Charles III, qui aura lieu samedi 6 mai, se veut "millimétrée, avec de grandes répétitions qui se tiennent depuis deux jours dans l’abbaye de Westminster, en présence notamment du roi et de la reine en personne, à l’abri des regards évidemment, mais ils sont venus répéter leurs déplacements", décrit Ambroise Bouleis, vendredi 5 mai, en direct de Londres (Royaume-Uni). Une grande répétition générale s’est également déroulée "en costume", jeudi 4 mai.

Une cérémonie plus courte, moderne, sobre, plus inclusive

"La crainte des organisateurs c’était de ne pas tenir les temps. Mais la cérémonie durera bien deux heures, prévues initialement, au lieu de trois heures pour la cérémonie de couronnement d’Elizabeth II en 1953", indique Ambroise Bouleis. "Une cérémonie plus courte, plus moderne, plus sobre, avec moins d’invités, plus inclusive aussi, avec des représentants de plusieurs religions, et même des femmes évêques de l’Église d’Angleterre, une première pour un couronnement", rapporte le journaliste. Autre nouveauté : "tous les jurés du royaume seront invités à jurer eux-mêmes allégeance au roi, en prononçant une phrase qui leur sera suggérée, alors qu’auparavant c’était un privilège réservé aux seuls aristocrates", conclut Ambroise Bouleis.