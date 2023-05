Couronnement de Charles III : un dimanche de fête au Royaume-Uni

M. Septembre, C. Madini, A. Bouleis, L. Soudre

Au lendemain du couronnement de Charles III à Londres (Royaume-Uni), les célébrations se poursuivent dimanche 7 mai, notamment à Windsor, où un concert va être donné. Partout dans les rues du pays, des Britanniques célèbrent l'événement.

Ce week-end de couronnement du roi Charles III au Royaume-Uni se conclut, dimanche 7 mai, par un concert au château royal de Windsor. Différents artistes y performeront "devant 20 000 spectateurs, dont la moitié a été tirée au sort", comme l'explique le journaliste Ambroise Bouleis, sur place. Outre les performances de Katie Perry ou Lionel Richie, des sketchs enregistrés, des danses de ballet et du chant lyrique sont aussi au programme.

La fête se poursuit dans la rue

Avant ce concert, le prince William et son épouse Kate ont fait une apparition surprise au milieu de la foule. Dans le même temps, dans les rues de Londres, des voisins ont décidé d'honorer leur souverain en laissant la fête se poursuivre dans la rue. "C'est traditionnel. C'est un super moment pour rassembler le quartier et profiter du fait d'être en famille et entre amis", témoigne une femme, sourire aux lèvres.