Couronnement de Charles III : un concert pour clôturer les festivités

Afin de clôturer les festivités du couronnement, un grand concert a été organisé devant le château de Windsor, dimanche 7 mai. Pour l’occasion, de nombreuses célébrités ont répondu présent, dont Katy Perry et Lionel Richie. Retour sur cette soirée.

L’ambiance survoltée d’un festival sur le gazon du château de Windsor, près de Londres (Royaume-Uni), dimanche 7 mai. Le roi voulait en mettre plein les yeux aux Britanniques avec une chorégraphie de drones époustouflante et un joyeux mélange de stars de tous les horizons, dont Katy Perry. Dans un message enregistré, Tom Cruise a déclaré : "De pilote à pilote, Votre Majesté, vous pouvez être mon coéquipier à tout moment". Le prince de Galles a, lui, délivré un message plus personnel.

Le roi "est tellement heureux"

Malgré l’absence d’Ed Sheeran et Adele qui ont décliné l’invitation, le roi était ému et les Britanniques heureux. Lionel Richie, 73 ans, était au rendez-vous, toute la soirée, pour faire se trémousser la famille royale. "J’ai eu la chance de parler au roi en coulisses. Il est tellement heureux. En plus, il est drôle, il s’en amuse", s’enchante l’interprète de "Hello". Mais le roi est resté sage. Peu après 22h, il était déjà temps d’éteindre la lumière.