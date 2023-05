Couronnement de Charles III : plus que le souverain, l’événement fait vendre

Au Royaume-Uni, tout est prêt pour le sacre du roi Charles III. Un raz-de-marée populaire est attendu dans les rues de Londres, où se déroulera la cérémonie de couronnement. Existe-t-il une Charlesmania depuis la disparition d’Élizabeth II ?

Sur des assiettes, des tasses, des boîtes de thé, et même caricaturé en petites figurines, Charles III se décline sous toutes les formes. Mais le nouveau roi a-t-il vraiment la cote ? À la veille du couronnement, les clients se bousculent dans les magasins. Mais sur les étagères, la reine Élizabeth II n’est jamais très loin. Dans les sondages, l’héritier du trône ne convainc pas encore. Sa cote de popularité est à 55%, contre 80% pour sa défunte mère.

Retransmission dans le monde entier

Plus que le souverain, c’est l’événement qui fait vendre. "C’est un moment clé de l’histoire, et de pouvoir dire qu’on était là, c’est quand même quelque chose", déclare un Britannique. 280 millions d’euros de recettes sont attendus, rien que pour les souvenirs. Les festivités seront retransmises dans le monde entier. Devant le palais de Buckingham, les places pour couvrir l’événement sont précieuses, et très prisées. Selon un récent sondage, la moitié des citoyens britanniques déclarent qu’ils ne seront pas devant leur télévision pour suivre l’événement samedi 6 mai.