Couronnement de Charles III : le programme de trois jours de festivités à Londres

L’effervescence monte au Royaume-Uni, à la veille du couronnement. Ambroise Bouleise, en direct de Londres, vendredi 5 mai, nous livre le programme des festivités qui vont durer tout le week-end.

"C’est un long week-end de grand spectacle qui s’annonce pour les Britanniques et tous ceux qui seront à Londres ces prochains jours, avec d’abord une procession royale avec carrosse, demain le 6 mai, 7 000 militaires en parade et un défilé aérien, si la météo le permet. Et surtout, une cérémonie grandiose, qui va se tenir dans l’abbaye de Westminster, qui accueille tous les couronnements depuis 957 ans", rapporte Ambroise Bouleis, en direct de Londres pour France Télévisions.

Lundi 8 mai exceptionnellement férié au Royaume-Uni

La journée de dimanche sera celle des street parties, "les grands banquets de rue pour lesquels les voisins font fermer la circulation, dressent de grandes tablées dans la rue et se retrouvent pour déjeuner ensemble toute la journée, avec des gâteaux et des drapeaux britanniques", détaille le journaliste. Lundi 8 mai, jour férié, "c’est exceptionnel ici, parce que le 8 mai est travaillé d’habitude. De quoi emporter l’adhésion de tous, y compris de ceux qui sont habituellement moins enthousiasmés par les cérémonies royales", ajoute Ambroise Bouleis.