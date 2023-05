Couronnement de Charles III : la communauté britannique de Gouarec prépare les festivités

C. Wormser, G. Sabin, S. Ruaux

Il n’y a pas qu’au Royaume-Uni qu’on se prépare à vivre intensément le couronnement de Charles III. Exemple à Gouarec, dans les Côtes d’Armor, où près d’une centaine de ressortissants britanniques vivent dans ce village de 900 habitants.

Tondre sa pelouse sous la pluie, on se croirait presque en Angleterre. Mais quand le soleil revient, Marylin Le Moigne ne profite pour soigner son jardin à l’anglaise, qu’elle fait visiter à la belle saison. Installée ici depuis 2001, elle attend le couronnement de Charles III avec impatience. "C’est historique, il y a peu de chance que j’en vois un autre", déclare l’habitante de Gouarec. Dans ce village de 1 000 habitants, 10% de la population est anglophone.

Faire découvrir le cérémonial anglais

Le point de rendez-vous de cette communauté, c’est l’épicerie. Samedi 6 mai pour l’occasion, beaucoup prépareront un dessert réputé outre-Manche, le trifle anglais. "Il se compose d’une génoise avec de la crème et de la confiture. Un mélange de fruits, de la gelée, et de la crème pâtissière", décrit Paul Whiten épicier. Des mets qui se retrouveront sur la table de ces trois amis, qui organisent dimanche soir une soirée dansante en l’honneur du souverain, grandeur nature dans leur salon. "On peut toujours faire découvrir le cérémonial anglais avec cet événement à nos amis français", se réjouit Mick Parmintea.