Charles III : le roi est-il à la hauteur ?

Le roi Charles III se rend en France dès mercredi. Il entamera sa première visite d’état dans un autre pays. Il y a un an, il montait sur le trône. A-t-il réussi à séduire le cœur des Britanniques ?

Le Royaume-Uni a passé 73 ans à s’imaginer quel roi serait Charles III. Que retiennent-ils après un an de règne ? “Il a des convictions pour l’environnement”, précise une femme. “Je crois qu’il n’a pas encore de style bien à lui”, note un homme. Il y a un an, Charles III prenait ses fonctions avec une interrogation : comment remplacer sa mère à la population imbattable ? Dès ses premiers jours de règne, il soigne son image et sourit plus que jamais aux photographes.

Neutralité constitutionnelle

Devenu roi, l’ex-prince au franc parler doit composer avec la neutralité constitutionnelle. Quand le gouvernement le prie de ne pas se rendre à la conférence des Nations Unies sur le climat, il s’exécute. “Cela a été un premier test très fort de sa neutralité politique. Mais il n’y a eu aucune protestation de la part du palais. Sa réaction a été impeccable”, explique Robert Hazell, professeur de politique britannique à University College of London. Il trouve une autre façon de faire passer ses messages, par des mots ou des actes indirects.