Charles III : le couronnement divise les Britanniques

Samedi 6 mai, Charles III sera couronné en l’abbaye de Westminster à Londres. Alors que le Royaume-Uni traverse une crise économique, ces festivités divisent les Britanniques. Reportage.

Le couronnement de Charles III s’annonce grandiose, mais la ferveur populaire sera-t-elle au rendez-vous ? Depuis plusieurs jours, les inconditionnels de la couronne campent devant Buckingham Palace, mais tous les Britanniques ne chanteront pas God Save The King, samedi 6 mai. Ce couronnement est organisé en pleine crise économique. Dans le pays, l’inflation dépasse les 10 %, les prix de l’énergie explosent et les salaires stagnent. Dans un quartier populaire londonien, la cérémonie fait grincer des dents. "C’est de l’argent jeté par les fenêtres", estime une femme.

Un événement coûteux

Le Roi Charles a fait savoir qu’il a été vigilant quant aux dépenses. Il a invité seulement 2 000 personnes, soit quatre fois moins qu’au couronnement d’Elizabeth II. Stephan Clarke, écrivain et spécialiste de la couronne britannique, explique : "Le défi de Charles est d’aller au-delà de ces critiques sur la richesse de la famille royale et de montrer la force de la monarchie." Selon un récent sondage, 58 % des Britanniques présentent favorables au maintien de la monarchie. D’après la presse britannique, l’événement pourrait coûter entre 57 et 114 millions d’euros.