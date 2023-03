Charles III : la visite du souverain britannique en France reportée

Vendredi 23 mars, le palais de l’Elysée a indiqué que la visite de Charles III en France allait être reportée en raison du climat social. Cette visite officielle tournait au casse-tête diplomatique. Elle sera déplacée à une date ultérieure.

Les préparatifs étaient encore en cours, vendredi 24 mars, autour de l’Arc de Triomphe pour la cérémonie lundi prochain. Il va donc falloir remballer les estrades et oublier les photos officielles. La visite de Charles III est annulée en raison de la crise sociale en France. Le souverain et le président de la République se sont entretenu au téléphone, vendredi au matin. L’Elysée a publié un communiqué dans la foulée. La nouvelle a immédiatement fait la une des journaux britanniques qui depuis plusieurs jours diffusaient avec inquiétude les images des manifestations à Paris. Les violences du jeudi 23 mars ont fait monter la pression.

Un casse-tête diplomatique

La visite du souverain britannique tournait au casse-tête diplomatique entre poubelles qui s’amoncellent et nouvelle journée de manifestations, mardi 28 mars. La parade sur les Champs Elysée et le dîner fastueux à Versailles devenaient de plus en plus décalés. "En termes de symbole, compte tenu de la situation sociale, organiser un dîner d’Etat à Versailles […] aurait été cataclysmique", analyse Etienne Leenhardt, rédacteur en chef du service politique étrangère de France Télévisions. Dans un communiqué, Charles III et son épouse indiquent qu’ils ont hâte de visiter la France dès que de nouvelles dates seront trouvées.