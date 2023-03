Charles III : la visite du roi officiellement reportée à une date ultérieure

Vendredi 24 mars, le palais de l’Elysée a fait savoir que la visite de Charles III en France est officiellement reportée en raison de la mobilisation contre la réforme des retraites. Elle devait se dérouler du 26 au 29 mars. Le point sur ce report avec Anne Bourse, en duplex devant le palais de l’Elysée.

La visite de Charles III en France est officiellement reportée, en raison d’une nouvelle journée d’action contre la réforme des retraites mardi 28 mars. Cette journée de mobilisation "tombe en plein milieu de la visite du roi qui était prévue du 26 au 29 mars", indique Anne Bourse, en duplex devant le palais de l’Elysée, vendredi 24 mars. Cette décision a été "prise après un entretien téléphonique entre le président de la République et le roi, ce matin". Londres fait savoir que Paris a pris la décision.

Un enjeu de sécurité

Cette visite intervient en plein conflit social. La journaliste assure qu’"elle risquait d’être perturbée" et que "des syndicalistes avaient dit qu’elle était ‘dans leur viseur’". 4 000 policiers et gendarmes devaient être mobilisés. "L’Elysée avait finalement fait le choix entre deux mauvaises solutions : maintenir la visite avec des risques de débordements et d’un message politique très décalé, ou alors reporter et renvoyer sur la scène internationale l’image d’un président par en mesure d’assurer la sécurité du roi. […] L’Elysée a donc choisi la seconde solution", conclut Anne Boruse.