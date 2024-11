Reportage "Soyons Français, bloquons des routes et toute l'économie" : à Londres, des agriculteurs se mobilisent contre la hausse d'une taxe sur la succession

Des agriculteurs en colère, mais cette fois au Royaume-Uni. Journée de manifestation mardi 19 novembre à Londres, fait rare pour les fermiers britanniques. Ils se mobilisent contre une augmentation de taxe sur la succession. Leur principal syndicat rencontre des députés au Parlement. Mais il est débordé par quelques agriculteurs influenceurs qui ont prévu un rassemblement dans le centre de la capitale.

Clive Bailye fait les cent pas devant ses entrepôts où s'entassent les grains de blé et d'orge de son exploitation. Ces derniers jours, il passe plus de temps au téléphone que sur son tracteur. Il grimpe d'un pas rapide dans son bureau pour raconter son histoire. Propriétaire de 300 hectares, la ferme familiale juste au-dessus de Birmingham, il crée un forum sur internet il y a 12 ans pour échanger des idées, des bons plans et des solutions avec d'autres agriculteurs. Ce "Facebook des fermiers", comme il le décrit, prend tout de suite de l'ampleur. Aujourd'hui, ce sont jusqu'à 50 000 visiteurs uniques chaque jour.

Mise en garde avant un blocage

Quand le gouvernement décide d'une nouvelle taxe, Clive Bailye se retrouve au cœur des discussions. "Ce n'est pas volontaire. Je n'ai jamais eu l'ambition de devenir le leader d'une fronde, en particulier à connotation politique, raconte-t-il. On n'a rien vu venir. Il n'y a pas eu de consultation et ça a choqué les agriculteurs. Ils sont venus sur le forum et ils se demandaient : 'Que va-t-on faire ?' À l’instant, où l'annonce choc est tombée, j'ai reçu des centaines de messages me demandant : 'Que vas-tu faire, Clive ?' Nous avons rapidement décidé d'agir. Nous en sommes capables."

"Nous pouvons, à quelques-uns, atteindre tous les agriculteurs du pays très rapidement. Personne d'autre ne peut faire ça." Clive Bailye, agriculteur à franceinfo

Parmi les quelques-uns dont il parle, Olly Harrison. Céréalier lui aussi, dans le Norfolk. Il y a quatre ans, en pleine pandémie, il commence à filmer son quotidien, ses tracteurs en particulier. Aujourd'hui, il compte 142 000 abonnés sur YouTube. C'est donc tout naturellement là qu'il indique le point de rassemblement mardi à Londres.

Il endosse lui aussi le rôle d'organisateur. "Nous allons faire un don à la banque alimentaire juste pour rappeler que nous sommes des producteurs de nourriture, pas juste des propriétaires terriens, lâche-t-il. Puis nous marcherons dans le centre de Londres jusqu'à la place du Parlement avec un cortège mené par des enfants sur des tracteurs à pédales parce qu'ils sont le futur, et c'est pour eux qu'on le fait."

Pas de casse et pas de blocage. Pour cette fois les tracteurs restent à la ferme. Mais s'ils n'obtiennent rien, Clive Bailye met en garde. "Soyons Français ! Allons-y. Bloquons des routes et toute l'économie jusqu'à ce que le gouvernement vienne s'asseoir pour discuter. Les gens le plus dangereux sont ceux qui n'ont rien à perdre. Je pense que les agriculteurs britanniques ont atteint ce point."

Avec un syndicat qu'ils jugent trop mous, ces agriculteurs, qui se présentent comme "anti-establishment", ont décidé d'agir.