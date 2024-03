Reportage "Je ne sais pas ce qu'elle a et ça m'inquiète" : au Royaume-Uni, l'absence médiatique de Kate Middleton préoccupe les Britanniques

Opérée le 16 janvier, la princesse Kate Middleton n'a plus fait d'apparition médiatique depuis. On apprend mardi que sa première sortie officielle se fera le 8 juin prochain.

C'est le ministère de la Défense britannique qui l'annonce, mardi 5 mars : Kate Middleton assistera au défilé militaire annuel Trooping the colour, le 8 juin prochain. Première sortie officielle confirmée depuis le début de l’année. Opérée de l’abdomen il y a un mois et demi, la princesse se remet lentement et à l’abri des regards. Le Royaume-Uni s’inquiète alors qu'une photo d'elle vient d'être publiée.

Une photo floue. Prise de loin par un paparazzi. Kate porte des lunettes de soleil dans une voiture conduite par sa mère à proximité du château de Windsor, où elle se repose. Ce cliché éteint, au moins temporairement, la théorie selon laquelle elle serait tout simplement morte. James avait peur que ce soit vrai. Aujourd’hui, ce fan de la Couronne continue de se faire du souci : "Ils occupent une place primordiale dans notre existence, comme quelqu’un de la famille. Kate ne va pas bien et je ne sais pas ce qu’elle a, ça m’inquiète. J’aimerais qu’on nous le dise, c’est très important."

La crainte de "perdre à nouveau quelqu'un de la famille royale"

De quoi souffre la princesse ? Aucune information officielle à ce sujet. Seule précision : "ce n’est pas cancéreux". Opérée le 16 janvier, elle est ensuite restée près de deux semaines à l’hôpital avant de rentrer chez elle. Son mari, le prince William a passé plusieurs jours à ses côtés. La semaine dernière, il a annulé sa participation à une cérémonie officielle au dernier moment.

Suffisant pour affoler des millions de Britanniques comme Francis. Ce commerçant craint pour la santé de Kate : "La grande inquiétude c’est de perdre à nouveau quelqu’un de la famille royale. J’ai connu la mort de Diana, celle de la Reine bien sûr. Ça m’a rendu très triste à chaque fois, alors on regarde ça de très près."

Dès l’annonce de son opération, le Palais avait bien précisé qu’un retour aux affaires n’était pas envisagé avant la fin du mois de mars, au plus tôt. Au plus mauvais moment selon Tom Bower, expert de la Couronne, interrogé par Talk TV : "Nous traversons une véritable crise pour la monarchie. Le Roi est malade, sans doute plus sérieusement qu’on ne le pense. Kate, la princesse de Galles, qui incarne le futur de la Couronne, est également malade. Nous avons ce problème constant avec Harry et Meghan. Nous réalisons tous à quel point nous apprécions la royauté, en particulier certains membres de la famille qui sont finalement peu nombreux et si importants dans nos vies." Kate Middleton est très présente dans la vie publique britannique. Quotidiennement exposée. Son absence pèse lourd.