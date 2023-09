Reportage "C’est inutile et c’est de la folie" : au Royaume-Uni, des scientifiques manifestent contre de nouveaux forages pétroliers et gaziers

Une cinquantaine de savants britanniques sont venus donner des réponses argumentées pour contrer le projet du gouvernement de lancer des centaines de nouveaux forages pétroliers et gaziers.

Big Ben scintille sous un soleil anormalement chaud pour la saison. Vêtus de leurs blouses blanches, ces manifestants inhabituels présents devant le Parlement britannique ont prévu chapeau et crème solaire. Cette cinquantaine de scientifiques s'attaque à la décision prise cet été par le gouvernement de valider des "centaines" de nouvelles licences d'exploration et d'exploitation pétrolières et gazières en mer du Nord. Ils sont aussi venus avec des autocollants carrés noirs, collés sur leurs vêtements, il est écrit en lettres blanches "Pas de nouveau pétrole".

>> REPORTAGE. "Cette lutte est plus importante que mes études" : nouvelle action des militants écologistes de Just Stop Oil à Londres

Izzy porte cet autocollant. Cette spécialiste du stockage d’énergie affirme qu’avec ces nouveaux forages, l'objectif affiché du gouvernement de zéro émission de carbone en 2050 n’est pas tenable : "Leur argument repose essentiellement sur le captage et le stockage du carbone. Ils veulent investir massivement là-dedans. Le problème, c’est qu’à ce stade, nous ne savons le faire qu’à une petite échelle et je peux vous dire pour travailler directement sur ces sujets, que le faire de manière massive, c’est très différent."

"On ne sait pas si ça marchera. Pour les jeunes générations, cela veut dire qu’on fait un pari sur leur futur." Izzy, scientifique et manifestant à franceinfo



Parmi ces scientifiques, la majorité ne cache pas sa proximité avec Just Stop Oil, ce mouvement écologiste aux actions spectaculaires. Aujourd’hui, ce n’est pas le temps de la confrontation, mais celui de l’explication. Quand on oppose l’économie à l’écologie par exemple. C’est le domaine d’expertise de Michael et selon lui, il n’y a aucune opposition entre les deux, notamment avec les énergies renouvelables. "On pourrait créer des dizaines voire des centaines de milliers de nouveaux emplois, argumente-t-il. Des métiers de haut niveau avec de bons salaires. Les travailleurs du pétrole et du gaz pourraient devenir les acteurs de la décarbonation de la société."

"Ces gens ne perdraient pas leurs jobs et l’on se dirigerait vers une transition juste." Michael, scientifique et manifestant à franceinfo

Tant que le gouvernement et les entreprises focalisent sur de nouveaux forages pétroliers et gaziers, ils ne se donnent pas la possibilité d’explorer et de développer des alternatives. C’est le discours de tous ces scientifiques. "La science est tout à fait claire : c’est inutile et c’est de la folie, expose Sarah, spécialiste du climat. Les élus doivent réagir. Il est question de nos vies et de notre avenir." Des arguments qu’ils voulaient exposer aux députés, mais peu d’élus ont pris le temps de les voir.