Plus de 30 degrés au Royaume-Uni : encore une canicule inhabituelle pour septembre

Les journées de mercredi et jeudi devraient être les plus chaudes outre-Manche, avec des températures dépassant les 30 degrés localement. Une météo tout à fait surprenante pour un mois de septembre.

Après avoir vécu le mois de juin le plus chaud jamais enregistré, le Royaume-Uni fait face à une nouvelle vague de chaleur cette semaine. Jusqu’au dimanche 10 septembre, sept régions britanniques vont voir la température sur le thermomètre dépasser les 30 degrés. Avec des pics attendus mercredi 6 septembre et jeudi 7 septembre à 32 degrés localement. Les personnes fragiles sont appelées à éviter les efforts et à boire de l’eau régulièrement.

"Nuit tropicale"

C'est même une "nuit tropicale" qui est attendue dans la nuit de mercredi à jeudi, d'après les services météo britanniques. Une situation de canicule puisque la température ne descend pas sous les 20 degrés la nuit. Cette alerte concerne une bonne partie du Pays de Galles et de l’Angleterre, essentiellement le sud. Cet air brûlant arrive de Méditerranée et d’Afrique du Nord. Les Britanniques doivent également s’attendre à recevoir des panaches de poussière en provenance du Sahara.

Cet été, la Grande-Bretagne aura donc connu un climat complètement détraqué : avec un mois de juin étouffant, puis un mois de juillet très froid et pluvieux durant lequel les températures dépassaient péniblement les 20 degrés, voici donc désormais un mois de septembre caniculaire où il fera parfois plus chaud qu’Ibiza, en Espagne, relèvent les médias nationaux. L’Écosse et l’Irlande du Nord ne sont pas concernées par cette alerte mais là aussi, les températures seront inhabituellement élevées. Le retour à la normale est prévu pour le milieu de semaine prochaine.