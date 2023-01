"No Trousers Tube Ride" : la journée évènement qui met les Londoniens en slip dans le métro

Chaque année depuis 2009, certains Londoniens prennent le métro en slip à l'occasion de la journée "No Trousers Tube Ride".

Des dizaines de Londoniens ont pris le métro en slip malgré le froid hivernal, dimanche 8 janvier. Ne les prenez pas pour des exhibitionnistes, ils participaient simplement au "No Trousers Tube Ride", pour "pas de pantalon dans le métro". Il s'agit du dixième anniversaire de cet évènement loufoque dans la capitale britannique.

La déambulation était organisée par la "Stiff Uper Lip Society", littéralement "société de la lèvre supérieure dure". Cette expression désigne une attitude et qui est devenue un stéréotype : la capacité des Britanniques à rester de marbre et garder un calme apparent en toute situation.

Le groupe Improv Everywhere à l'origine de l'évènement

L’évènement annuel, lancé à New York en 2002 et organisé pour la première fois dans la capitale britannique en 2009, avait été reporté depuis 2021 en raison de la pandémie de Covid-19. Cette idée saugrenue est sortie tout droit de l'esprit d’un groupe d’américains. Le collectif Improv Everywhere pour "Improvisation partout". Ce groupe d’improvisation new-yorkais organise des évènements et des canulars dans des lieux publics depuis 2001. Leur fait d’arme le plus célèbre : être restés "gelés" pendant cinq minutes dans le hall de la Gare de Grand central terminal.