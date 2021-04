Mort du prince Philip : des obsèques sobres et émouvantes

C’est tout le Royaume-Uni qui avait les yeux rivés sur cette cérémonie samedi 17 avril. Un ultime hommage a été rendu à la mémoire du prince Philip, mort le 9 avril dernier à l’âge de 99 ans. Son cercueil a été transporté dans la cour du château de Windsor. Le cortège funèbre était notamment composé de ses quatre enfants Charles, Anne, Andrew et Edward ainsi que ses petits-enfants William et Harry. C’est dans sa Bentley royale qu’est ensuite arrivée la reine Elizabeth II.

Une cérémonie marquée par le Covid-19

À l’intérieur de la chapelle, les membres de la famille royale étaient réunis. Ils portaient tous un masque et respectaient des distanciations sociales en raison de la crise sanitaire dans le pays. Les images ont montré la reine, seule, masquée, rendant hommage à l’homme avec qui elle a été mariée pendant 73 ans. À la sortie de la cérémonie, les deux princes William et Harry ont été aperçus ensemble, eux qui sont en froid depuis plus d’un an.