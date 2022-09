Quitte à blasphémer, autant commencer par la chanson de Philippe Katerine. Sobrement intitulée La Reine d'Angleterre, elle commence sur un air guilleret presque comme une comptine, avec ces paroles : "Bonjour je suis la reine d'Angleterre et je vous chie à la raie..." On mesure bien, en écoutant Philippe Katerine, le chemin parcouru par la reine d'Angleterre depuis son couronnement en 1953 par l'archevêque de Canterbury. Que serait-il advenu de la chanson de Katerine à l'époque ? Elle aurait déclenché un incident diplomatique. Ou, plus probablement, elle n'aurait jamais été diffusée.

>> Mort d'Elizabeth II : monnaie, hymne national, timbres... Voici ce qui va changer avec l'accession de Charles III au trône

Certaines parodies passent mieux que d'autres

Mais c'est l'une des forces de ce règne : avoir su lentement accompagner un changement des mœurs, prétendre peu à peu s'amuser des amuseurs. Accepter sans trop broncher les blagues de lèse-majesté, y compris quand elles viennent des Beatles. En 1969, sur Abbey Road, le dernier album qu'ils aient enregistré, on retrouve Her Majesty. Cette petite ritournelle de Paul McCartney est cachée à la fin du disque. "Sa Majesté est une gentille petite fille, mais elle n'a pas grand chose à dire", chante Paul McCartney. Ce qui n'empêchera pas, trois décennies plus tard, la reine, pas rancunière, d'anoblir le chanteur.

Le leader des Sex Pistols, Johnny Rotten n'aura pas cet honneur. Leur titre God Save the Queen reste longtemps interdit de diffusion sur la BBC. Il est même retiré de la vente par la maison de disques qui ne s'était pas rendu compte à temps du scandale. La photo d'Elizabeth II était pourtant sur la pochette du 45 tours, lacérée par un titre écrit comme une lettre anonyme.

Le portrait de la reine assaisonné à toutes les sauces depuis un demi-siècle, peint par Andy Warhol dans les années 1980, par Banksy 30 ans plus tard. La reine est devenue pop. La Couronne s'en amuse. Pour l'ouverture des Jeux Olympiques de Londres en 2012, la reine est parachutée avec James Bond au dessus du Stade olympique. Au printemps dernier, pour son jubilé, elle prend le thé avec l'ours Paddington et sort même un sandwich à la confiture de son sac à main.

Des biopics célébrés par la critique

Sa vie a été 100 fois racontée. Dans The Queen en 2006, Stephen Frears retrace les jours qui suivent la mort de Lady Di. Helen Mirren qui interprète la reine d'Angleterre décroche l'Oscar de la meilleure actrice dans un premier rôle. "Depuis maintenant plus de 50 ans, Elizabeth Windsor a conservé sa dignité, son sens de l'honneur et sa coupe de cheveux", s'amusera-t-elle lors de son discours de remerciement. "Je salue son courage et sa constance et je la remercie."

Dix ans plus tard, une autre interprète de la reine, Claire Foy, remporte un Golden Globe pour son rôle dans la série The Crown. "Je ne serais pas là sans plusieurs femmes extraordinaires. L'une d'entre elles est Elizabeth II. Elle est le centre du monde depuis 63 ans", s'exclame Claire Foy. La série devient l'un des plus grands succès de Netflix, série qui suit le quotidien de la reine depuis le couronnement de son père. Série qui y participe surtout, très certainement, au regain de popularité de la Couronne.

Davantage, en tout cas, que l'apparition d'Elizabeth dans Les Simpson ou dans South Park. Le dessin animé de Trey Parker et Matt Stone met en scène le suicide de la monarque. Elizabeth II n'a pas été ménagée par la fiction. Mister Bean lui mettra un coup de tête, par inadvertance bien sûr. Finalement, il n'y aura que Leslie Nielsen pour la sauver dans la série de comédies américaines devenues cultes des "Y a-t-il un flic ?..."

Morrissey avait chanté sa mort dès 1986 dans l'album des Smiths, The Queen is Dead. La voilà éternelle, chantée, jouée, moquée 1 000 fois. Sans elle, l'un des plus grands groupes pop de tous les temps aurait dû se trouver un autre nom que Queen.