La cérémonie religieuse dans l'abbaye de Westminster, qui a duré une heure, s'est terminée par deux minutes de silence et l'hymne national, "God Save the King".

Un instant de recueillement. Les 2 000 invités présents dans l'abbaye de Westminster se sont tus. A la fin de la cérémonie en mémoire de la reine Elizabeth II, lundi 19 septembre à Londres, le temps s'est figé pour deux minutes de silence. Elles ont également été observées dans tout le Royaume-Uni, à l'issue du service religieux. La cérémonie s'est achevée dans l'abbaye par l'hymne national, God Save the King, chanté dans sa version masculine depuis que Charles III est devenu roi.

>> Suivez les funérailles d'Elizabeth II dans notre Direct

"Nous nous reverrons"

Avant ce moment de recueillement, chants et prières s'étaient succédé dans un équilibre subtil, marquant à la fois le pouvoir politique et religieux de la souveraine. La secrétaire générale du Commonwealth Patricia Scotland et la Première ministre Liz Truss, reçue par Elizabeth II à peine deux jours avant sa mort, ont lu des passages de la Bible. L'archevêque de Canterbury, Justin Welby, chef spirituel de l'église anglicane, a salué dans son sermon la "joie" et "[la] présence" de la reine dans le cœur et la vie de tant de gens. Il a conclu son sermon par un "Nous nous reverrons", reprenant les paroles d'une célèbre chanson de Vera Lynn datant de la Seconde Guerre mondiale, prononcées par la reine pour réconforter ses sujets confinés pendant la pandémie de Covid-19.

Une fois la cérémonie terminée, le cercueil a, à nouveau, été tiré sur l'affût de canon en direction de l'arc de Wellington à Hyde Park Corner, près du palais de Buckingham, suivi par la famille royale et une procession, au son de Big Ben et de coups de canon. Ensuite, il a été placé dans le corbillard royal pour prendre la direction de Windsor, où se tiendra une nouvelle cérémonie, mais celle-ci sera, cette fois, en petit comité.