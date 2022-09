Mort d’Elizabeth II : le nouveau roi Charles III a pris la direction de Londres

La toute première image de Charles III, nouveau roi d’Angleterre, a été capturée, vendredi 9 septembre, à sa sortie du château de Balmoral où il était arrivé la veille et où la reine Elizabeth est décédée, jeudi. On le voit dans une voiture avec Camilla (virgule) son épouse, désormais reine consort. Dans une pluie typiquement écossaise, les Britanniques étaient nombreux à s’être déplacés pour rendre un dernier hommage à leur souveraine. "Elle représentait quelque chose de très spécial, de très britannique. Elle va nous manquer et ce sera difficile de prendre sa place", prévient un homme.



Le nouveau roi prendra la parole dans la soirée

Ses désormais sujets lui souhaitent le meilleur et espèrent qu’il s’inscrive dans la lignée de sa mère. "J’espère qu’il sera accompagné dans sa mission et qu’il deviendra le même genre de monarque que sa mère", glisse une femme venue rendre hommage à Elizabeth II. William, nouveau duc de Cornouailles était l’un des premiers à arriver à Balmoral. Son frère Harry, a été le premier à quitter le château direction l’aéroport d’Aberdeen pour rejoindre Londres. Leur père, nouveau roi doit s’adresser à la nation dans la soirée.