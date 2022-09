Mort d’Elizabeth II : Charles III a vécu son premier jour de règne

Ovationné par la foule, le tout nouveau roi Charles III et son épouse la reine consort Camilla arrivent au palais de Buckingham. "God Save the King ", scande même le public, surpris et séduit par ce bain de foule improvisé. Loin de son image austère, celle d’un éternel second, le roi se laisse aller à quelques embrassades. Le souverain salue son peuple, avant de retourner à Buckingham. Sa journée avait débuté au château de Balmoral (Écosse). Après une nuit à veiller la dépouille de sa mère Elizabeth II, il quitte l’Écosse, pour la première fois dans le costume d’un roi.

Une première prise de parole en tant que roi

À son arrivée à Londres, il traverse la ville dans une tenue noire de circonstance. Une fois à Buckingham, il rencontre la Première ministre Liz Truss, qui aura salué deux monarques en quatre jours, du jamais-vu. En début de soirée, Charles III prend la parole. "Comme la reine l’a si bien fait avec service et dévotion, je m’engage à mon tour solennellement, tant que Dieu me prête vie, à servir les principes constitutionnels au cœur de notre nation", a-t-il notamment proclamé. William, prince de Galles, est désormais l’héritier de la couronne.