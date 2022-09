Mort d’Elizabeth II : Premier League, Tour de Grande-Bretagne... les événements sportifs annulés ou reportés outre-Manche

Une dizaine de jours de deuil national ont été décrétés en Grande-Bretagne à la suite du décès de la reine Elizabeth II, jeudi 8 septembre, et le monde du sport s'en retrouve chamboulé. Alors que de nombreuses personnalités ont rendu hommage à sa Majesté et qu'une minute de silence a été observée avant plusieurs matchs de Coupe d'Europe de football, la tenue des événements sportifs du week-end sont à l'arrêt outre-Manche.

La 7e journée de Premier League reportée

C'était prévisible et c'est désormais officiel. La 7e journée de Premier League, prévue ce week-end et lundi soir, a été reportée "en signe de respect pour Sa Majesté la reine Elizabeth II". "En tant que notre monarque la plus ancienne, elle a été une source d'inspiration et laisse derrière elle un héritage incroyable après une vie de dévouement" a déclaré le directeur général de la PL Richard Masters, dans le communiqué officiel. "C'est une période extrêmement triste non seulement pour la nation mais aussi pour les millions de personnes dans le monde qui l'admiraient, et nous nous joignons à tous ceux qui pleurent sa disparition."

As a mark of respect to Her Majesty Queen Elizabeth II, this weekend’s Premier League match round will be postponed. — Premier League (@premierleague) September 9, 2022

Le Tour de Grande-Bretagne définitivement arrêté

À trois étapes de son dénouement, le Tour de Grande-Bretagne a été définitivement arrêté. "Cette décision a été prise en consultation avec les parties prenantes et les partenaires à la lumière des circonstances opérationnelles, y compris la réaffectation compréhensible des ressources policières en ce moment" explique l'organisation dans un communiqué. Premier au classement général, l'Espagnol Gonzalo Serrano (Movistar Team) est donc le grand vainqueur de l'épreuve.

A further update from the @AJBell Tour of Britain. pic.twitter.com/EVl3Wr9WRh — AJ Bell Tour of Britain (@TourofBritain) September 8, 2022

De nombreux reports dans les autres sports...

Dès jeudi soir, la disparition de la reine a impacté le monde du rugby, avec le report de la rencontre entre les Saracens et les Northampton Saints, en match avancé de la première journée de Premiership. En Écosse, le Test Match de l'équipe féminine prévu dimanche face à l'Espagne a été annulé, tout comme les rencontres de championnat, a annoncé Scottish Rugby. Dans les autres sports, la BHA (British Horseracing Authority) a officialisé l'annulation des courses hippiques pour au moins deux jours, le tournoi de golf BMW PGA Championship organisé à Londres a été interrompu, tandis que le match de cricket entre l'Angleterre et l'Afrique du Sud a été lui aussi reporté.