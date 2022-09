Mort d’Elizabeth II : Londres se prépare à accueillir les funérailles de la reine

Vendredi 16 septembre, il ne reste plus que trois jours avant les funérailles de la reine Elizabeth II. Les autorités mettent donc en place le dispositif de sécurité. Un dispositif d’ores et déjà mis à l’épreuve : deux policiers ont été poignardés dans la matinée.

Vendredi 16 septembre, il y a toujours autant de monde aux abords de Westminster, à Londres (Royaume-Uni), pour se recueillir devant le cercueil d’Elizabeth II. La file d'attente a même été suspendue pour au moins six heures, et ce alors que les funérailles de la souveraine se tiendront dans trois jours. Plus de 2 000 invités sont attendus à la cérémonie religieuse et, parmi eux, de nombreux chefs d'État et de gouvernement.

Deux policiers poignardés

La sécurité sera donc au cœur de cet évènement, retransmis partout dans le monde. D’autant plus que, vendredi matin, deux policiers ont été poignardés dans la capitale anglaise. Les deux membres des forces de l’ordre sont encore hospitalisés. L’agresseur a, quant à lui, été arrêté. La police a indiqué que l’agression n’est pas liée au terrorisme. L’attaque est intervenue alors qu’un gigantesque dispositif de sécurité est déployé au cœur de Londres en vue des funérailles de la reine.