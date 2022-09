Mort de la reine Elizabeth II : les chefs d'État rendent hommage à la monarque

La reine Elizabeth II est décédée, jeudi 8 septembre, suscitant de nombreuses réactions au sein de la communauté internationale. "C'était une de mes personnes préférées au monde, et elle me manquera énormément", a déclaré Justin Trudeau, le Premier ministre du Canada. "La visite d'Elizabeth II en 1965 est l'un des symboles les plus importants de l'amitié germano-britannique d'après-guerre", a rappelé Frank-Walter Steinmeier, président fédéral de l'Allemagne.

"Un chapitre se ferme aujourd'hui "

"C'est un moment de profonde tristesse pour les plus jeunes comme les plus âgés. Il ne fait aucun doute qu'un chapitre se ferme aujourd'hui", a déclaré Jacinda Ardern, Première ministre de la Nouvelle-Zélande. Malgré la guerre, le président ukrainien Volodymyr Zelensky s'est adressé au peuple britannique : "De la part de tous les Ukrainiens, j'exprime mes sincères condoléances à la famille royale, à l'ensemble du Royaume-Uni et aux pays du Commonwealth. Nos pensées et nos prières sont avec vous".