Mort de la reine Elizabeth II : l'historien et journaliste Philippe Delorme a répondu à vos questions

Une émotion qui s'étend bien au-delà des frontières britanniques. La reine Elizabeth II s'est éteinte "paisiblement" à 96 ans, jeudi 8 septembre, dans sa résidence de Balmoral, en Ecosse. Outre-Manche, une période de deuil national, qui durera jusqu'aux funérailles dans une dizaine de jours, s'est ouverte. Quel héritage la souveraine au règne de plus de 70 ans laisse-t-elle dans l'histoire de son royaume ? Sa disparition fragilise-t-elle la monarchie britannique ? Quel successeur sera le roi Charles III ? Philippe Delorme, journaliste et historien spécialiste des familles royales, auteur du livre Elizabeth II : les jeunes années d'une reine, a répondu vendredi aux questions des lecteurs de franceinfo.fr.

@Laelia : Le décès de la reine Elizabeth II va-t-il donner le trône à Charles (logiquement) ou, vu son grand âge, ce dernier ira-t-il directement à son petit-fils, le prince William ?

Philippe Delorme : Un communiqué du nouveau roi, Charles, a confirmé hier qu'il régnerait et précisé qu'il le ferait sous le nom de Charles III. La succession des monarques est très encadrée. Pour que le trône passe directement à son fils, il aurait fallu qu'il abdique, mais il n'en est pas question. Même s'il régnera moins longtemps que sa mère, c'est bien lui qui lui succède. Il sera intronisé demain (samedi), à l'issue d'une réunion d'un groupe de dignitaires appelé le Conseil d'accession, une sorte de Conseil royal, à Londres.

@Philippe : A-t-on une idée de la popularité du nouveau roi Charles III auprès des Britanniques par rapport à celle de sa défunte mère ?

Oui, un sondage récent donnait environ 80% de popularité pour la reine, un niveau très haut. Lui, pour le moment, est beaucoup moins populaire (autour de 50%). C'est un déficit de popularité lié à son âge, à son rôle peu marqué jusque-là, mais aussi à l'affaire Diana. Son ex-femme était devenue une star dans l'opinion publique. Sa mort a provoqué une réaction très émotionnelle de la population et Diana a été plainte comme celle qui avait été délaissée par Charles. Mais le fait que Charles devienne roi va sûrement améliorer sa popularité. Il y a une espèce d'"état de grâce" qui se met en place dans l'opinion publique, un peu comme avec le nouveau président de la République en France.

@Pilote69 : Avec l'avènement de Charles III, la monarchie britannique et surtout le Commonwealth ne sont-ils pas condamnés à disparaître à relativement court terme ?



Non, je ne pense pas. La force de l'institution monarchique, c'est sa continuité, qui n'est pas liée à une seule personne. Les générations passent, mais c'est naturel que le fils succède à sa mère. Il a été désigné comme le successeur officiel du Commonwealth il y a plusieurs années, il n'y a donc pas eu d'interrogation. La contestation de la monarchie devrait rester marginale, sauf si Charles III faisait vraiment de grosses bêtises, ce qui m'étonnerait, car il a longtemps été préparé. Elizabeth II avait d'ailleurs travaillé sur la question du train de vie de la monarchie [en mettant fin à une partie des exceptions fiscales dont elle bénéficiait] pour répondre aux critiques.

Il est néanmoins possible que dans certains pays du Commonwealth, comme l'Australie ou la Nouvelle-Zélande, la mort de la reine fasse surgir la question de la légitimité de Charles III comme souverain. Mais il faudrait que la population soit consultée, et cela prend du temps.

@mathieu : Certains ne se joignent pas aux hommages et reprochent à Elizabeth II d'avoir dirigé un empire colonial. Quelle a été son attitude et son rôle pendant la décolonisation ?

La décolonisation a peut-être été mieux réussie dans l'Empire britannique que chez nous. Le Commonwealth a permis aux anciens pays colonisés d'entrer dans une structure souple, mais où des liens économiques et culturels ont été maintenus. La reine n'a pas un rôle très politique dans ce processus mais, par sa présence, elle a permis de mettre de l'huile dans les rouages en faisant en sorte que des liens soient maintenus.

Elle a néanmoins joué un petit rôle politique quand elle est allée au Ghana en 1961, où l'épisode de sa danse avec le président Nkrumah est resté célèbre, dans le but d'éviter que le pays ne tombe dans le giron soviétique. Elle a aussi montré qu'elle était opposée à l'apartheid en Afrique du Sud, alors que Margareth Thatcher était contre l'idée d'imposer des sanctions au gouvernement sud-africain.

@Graziella : Est-ce que l'intronisation du nouveau roi Charles III sera diffusée à la télévision ?

Oui, très certainement. Le couronnement d'Elizabeth II en 1953 était d'ailleurs le premier à être entièrement retransmis à la télévision, ce qui, à l'époque, en avait choqué certains. Celui de Charles va probablement battre des records d'audience et réunir plus de 2 000 invités. Il n'aura pas lieu immédiatement : en raison du deuil, on ne se précipite pas pour couronner le nouveau souverain. Cela demande aussi énormément de préparation. La reine avait attendu plus d'un an avant d'être couronnée.

De @M : Bonjour, une question / interrogation sur Elisabeth II. Avec tout le respect dû à sa longévité, et sans vouloir être irrévérencieuse, peut-on réellement considérer qu'elle a accompli ou accompagné des avancées politiques et sociétales ? Il me semble qu’au contraire, elle représente quand même une monarchie qui a eu du mal à avancer avec son temps...

Le rôle du monarque n'est pas politique, au sens de politicien. La monarchie est par essence conservatrice, puisqu'elle est là pour représenter certaines valeurs. Elle est censée être un repère, une forme de stabilité et de permanence. Si elle ne l'a pas précédé, Elizabeth II a néanmoins avancé avec son temps. Dans les années 1960, elle avait par exemple anobli les Beatles.

De @phiphi : Bonjour franceinfo, avec la disparition de la reine d'Angleterre quelle sont les têtes couronnées restantes dans ce monde ?

En Europe, il reste encore dix monarchies : trois dans les pays scandinaves (Danemark, Suède, Norvège), trois au Benelux (Belgique, Pays-Bas, Luxembourg), mais aussi en Espagne, au Royaume-Uni évidemment, à Monaco et au Lichtenstein. Dans le monde, un certain nombre de pays comptent encore des familles royales, notamment au Japon ou dans certains pays d'Afrique. Mais figurez-vous que nous avons aussi des rois en France ! Il existe trois rois traditionnels à Wallis-et-Futuna, qui sont reconnus et financés par la République. La monarchie britannique reste évidemment la famille royale la plus connue à travers le monde et continuera de l'être, notamment grâce à la nouvelle génération avec William, Kate et leurs trois enfants.