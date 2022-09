Mort de la reine Elizabeth II : "Elle aimait notre culture, nos vins, notre gastronomie, notre art de vivre", se rappelle Jack Lang

Jack Lang, ancien ministre de la Culture, est l'invité des "4 Vérités" sur France 2, vendredi 9 septembre. Il revient tout d'abord sur le décès, jeudi 8 septembre, de la reine Elizabeth II. En 1992, Jack Lang l'avait accompagnée lors d'une visite en France pendant trois jours, et il garde le souvenir de "sa dignité, son allure" ainsi que "son humour, sa simplicité".

Elizabeth II "parlait admirablement le français "

"Un exemple qui peut paraître anecdotique : nous arrivons dans l'avion pour nous rendre à Bordeaux (Gironde), la journée avait été exténuante, (...) et elle s'allonge quasiment dans l'avion, retire ses chaussures, et elle est avec nous comme en famille", se rappelle l'ancien ministre de la Culture. Jack Lang indique ensuite que la reine Elizabeth II "parlait admirablement le français", et avait une "connaissance très profonde de l'histoire" de France. "Elle aimait notre culture, nos vins, notre gastronomie, notre art de vivre. Elle était très francophile et très européenne", affirme-t-il.