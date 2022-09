Mort d'Elizabeth II : la reine laisse un peuple orphelin

Quelques larmes pudiques, des prières, et des milliers de fleurs. Dès les premières heures de la matinée, vendredi 9 septembre, les Britanniques se recueillaient devant le palais de Buckingham, à Londres (Royaume-Uni). Le drapeau est en berne, comme le cœur des Britanniques. "Elle s'est consacrée à son pays, à son peuple... Elle était incroyable", pleure une femme. "Tout le monde est triste et choqué, même si on s'y attendait. Comment remplacer une femme pareille ?", déplore un homme.

Pas de divertissement à la télévision

Les Britanniques ont entamé un deuil de dix jours. "C'est un pays tout entier qui est en pause. Les événements politiques sont annulés. Les principales chaînes de télévision du pays ont suspendu leurs programmes habituels. Il n'y aura pas de divertissement à la télévision pour une durée indéterminée", explique le journaliste Ambroise Bouleis, en direct du palais de Buckingham, dans le 13 Heures de France 2. Les matchs de football de Premier League prévus ce week-end sont également reportés.