Mort d'Elizabeth II : une succession sur fond de crise économique et sociale

Des milliers de travailleurs britanniques étaient dans les rues tout l'été pour leur pouvoir d'achat. Mais face au deuil national, avec la mort de la reine Elizabeth II, la grève est suspendue. Les syndicats s'associent à l'hommage de la Nation. Pourtant, la crise sociale est sans précédent outre-Manche. L'inflation a atteint 10,1 % en juillet, conséquence directe de la flambée des prix de l'énergie (+80 % en six mois).

Les banques alimentaires accueillent de plus en plus de bénéficiaires

Une retraitée, rencontrée en août, ne s'en sortait plus. "Ils me prennent 176 pounds, 208 euros par mois. Avant, c'était 110 pounds", déplore la femme, qui ne paie plus ses factures. C'est le cas de plus de 186 000 Britanniques. Une pétition a pour objectif de faire pression sur les fournisseurs d'énergie et le nouveau gouvernement de Liz Truss. Les banques alimentaires accueillent également de plus en plus de bénéficiaires au Royaume-Uni.