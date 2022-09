Mort d'Elizabeth II : quelles sont les conséquences sur le quotidien des Britanniques ?

Elizabeth II a partagé le quotidien des Britanniques pendant 70 ans de règne. La souveraine s'est invitée sur les billets, les pièces de monnaie, les timbres et même sur les casques des policiers. Toutes ces habitudes vont changer avec l'accession de Charles III au trône. Tout d'abord, dans le portefeuille, le visage de la reine présent sur les pièces de monnaie et les billets du Royaume-Uni sera remplacé par celui de son successeur. Dans les prochains jours, les imprimeries risquent de tourner à plein régime.

L'hymne national va changer de nom

Concernant le monogramme royal, les initiales de la reine Elizabeth II, qui ornent les boîtes aux lettres ou les uniformes des policiers du pays, seront changées. Le libellé des passeports sera également modifié. L'adjectif 'Her Majesty" sera remplacé par "His Majesty". L'hymne national sera aussi masculinisé, le "God Save the Queen" deviendra ainsi le "God Save the King". La garde de la reine portera elle aussi un autre nom.