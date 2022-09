Mort d'Elizabeth II : les princes William et Harry réunis dans le deuil à Windsor

L'image a surpris tout le monde : celle de deux frères qui mettent de côté leurs différends, unis dans la douleur. Dans l'après-midi du samedi 10 septembre, sur la promenade du château de Windsor (Royaume-Uni), Harry et Meghan, duc et duchesse de Sussex, se sont joints à William et Kate, les nouveaux prince et princesse de Galles, pour un bain de foule de 45 minutes. "C'était merveilleux. (…) Je n'en ai pas cru mes yeux", confie une femme.



Une idée du prince William

L'image rappelle le décès de leur mère, Lady Diana, en 1997. À l'opposé de leurs dernières apparitions, lors du jubilé de platine au printemps, où les deux frères avaient pris soin de ne pas être vus ensemble. Ils sont notoirement en froid depuis plus de deux ans, après une série d'allégations d'Harry et de Meghan envers la famille royale. "La sortie d'hier n'était pas prévue dans l'opération London Bridge. C'est l'idée du prince William, et le prince Harry a accepté", rapporte Dominic Waghorn, spécialiste des affaires internationales sur "Sky News". Alors qu'une autobiographie de Harry potentiellement explosive pour la famille royale était annoncée dans les prochains mois, le décès d'Elizabeth II pourrait le conduire à revoir ses plans.