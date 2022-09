C'est un hommage national. Les cloches des églises ont retenti vendredi 9 septembre dans tout le Royaume-Uni en hommage à la reine Elizabeth II, décédée jeudi à l'âge de 96 ans après 70 ans de règne.

Les cloches de la cathédrale Saint-Paul et de l'abbaye de Westminster à Londres, ainsi que celles du château de Windsor, se sont notamment animées alors que le nouveau roi Charles III était en route vers Londres depuis la résidence écossaise de Balmoral.

Following the death of Queen Elizabeth II, the Abbey’s tenor bell is tolling once every minute for the next hour.



The tenor bell is the largest of the Abbey’s ten bells and is traditionally tolled upon the death of a member of the Royal Family. pic.twitter.com/utc9t7uICh